حملة استباقية.. "أمانة جدة" تضبط كميات كبيرة من مشتقات التبغ مجهولة المصدر

وأسفرت الجولة عن ضبط عدد من المخالفات تشمل بيع منتجات تبغ غير مطابقة للمواصفات ومنتجات تحتوي على عبارات وصور مخالفة، بالإضافة إلى بيع منتجات مجهولة المصدر وعدة مخالفات. وتم خلال الحملة إتلاف 938 من النكهات الإلكترونية و19 كيلو لمعسلات مجهولة المصدر.