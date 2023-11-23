حملة استباقية.. "أمانة جدة" تضبط كميات كبيرة من مشتقات التبغ مجهولة المصدر

نفذت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة زيارات ميدانية وجولات تفتيشية على عدد من محال بيع منتجات "التبغ"، استمرارا لجهودها في متابعة الكثير من الممارسات والمخالفات البلدية.
وأسفرت حملة استباقية عن رصد كميات من النكهات الإلكترونية تحتوي على نسب عالية للنيكوتين غير مطابقة للمواصفات، ومجهولة المصدر.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية نفذت جولات على عدد من محالّ بيع المعسل والسجائر وغيرها من منتجات التبغ، ضمن حملة مشتركة بحي "المروة".
وأسفرت الجولة عن ضبط عدد من المخالفات تشمل بيع منتجات تبغ غير مطابقة للمواصفات ومنتجات تحتوي على عبارات وصور مخالفة، بالإضافة إلى بيع منتجات مجهولة المصدر وعدة مخالفات. وتم خلال الحملة إتلاف 938 من النكهات الإلكترونية و19 كيلو لمعسلات مجهولة المصدر.
وأضافت الأمانة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة مواصلة جهودها في متابعة الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية.