الجاسر يقف على طريق "جدة - مكة" المباشر ويرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين

‎كما تفقّد الجاسرُ، برفقة معالي رئيس الهيئة العامة للطرق المكلف المهندس بدر الدلامي؛ سيرَ عمل المشروع ومراحل الإنجاز التي تم تسليمها "1-2-3"؛ حيث تمّ إنجاز 51 كم من الطريق وفتحه للاستخدام العام، فيما يجري حاليًّا تنفيذ المتبقّي وهو "11" كم. ووجه معالي الجاسر أثناء جولته الميدانية بتكثيف الأداء والجهود، موضحًا أهمية هذا الطريق الحيوي، الذي سيختصر المسافة عند اكتماله بين مطار الملك عبدالعزيز ومدينة مكة المكرمة إلى 35 دقيقة.