"الصناعة" تنفّذ 422 جولة على المواقع التعدينية خلال أبريل.. وتُصدر 63 عقوبة

نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية، 422 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أبريل الماضي، وأصدرت 63 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها: (50) عقوبة لاستغلال البحص، و(5) عقوبات لاستغلال الرمل والحصى، و(4) عقوبات لاستغلال الحجر الجيري وعقوبة واحدة لاستغلال كل من مواد الردميات، والكاولين، ورمل السيليكا، وكتل الجرانيت.