المملكة تؤكد تميّزها في تنظيم المناسبات العالمية.. رالي داكار مثال جديد

وعززت حضورها على الساحة العالمية، من خلال استضافة العديد من المنافسات والأحداث والفعاليات الرياضية في مختلف المجالات؛ ومنها رالي داكار وهو سباق للمسافات الطويلة الذي يتألف من مرحلة واحدة يوميًا تشتمل على الأقلّ على "مرحلة خاصة" كل يوم تمتد لبضعة مئات من الكيلومترات، وتقام على الطرق الوعرة أو المسارات، وتبلغ المسافة الإجمالية للسباق عدة آلاف من الكيلومترات، ويُقام على مدى 10 - 15 يومًا مقابل 2-3 أيام في سباقات رالي "كروس كانتري".