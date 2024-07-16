للمرة الرابعة توالياً.. "طبي ملكية ينبع" ينال اعتماد الكلية الأمريكية لأطباء علم الأمراض

ويُعدّ تجديد اعتماد الكلية الأمريكية لأطباء علم الأمراض، للمرة الرابعة على التوالي، إنجازاً يُضاف إلى سجل إنجازات مستشفى الهيئة الملكية بينبع، ويُعزّز مكانته كمركزٍ رائدٍ لتقديم خدماتٍ مُتميّزةٍ في مجال التحاليل المخبرية، مُقدّماً للمرضى أفضل رعاية صحية مُمكنة.