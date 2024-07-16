للمرة الرابعة توالياً.. "طبي ملكية ينبع" ينال اعتماد الكلية الأمريكية لأطباء علم الأمراض

حصل المركز الطبي للهيئة الملكية بينبع، على تجديد اعتماد الكلية الأمريكية لأطباء علم الأمراض (CAP) للمختبر وبنك الدم للمرة الرابعة على التوالي.
ويُعدّ هذا الإنجاز شاهداً على التزام الهيئة الملكية بأعلى معايير الجودة والتميز في الخدمات الصحية، وتقديمها خدمات تشخيصية دقيقة وموثوقة تُسهم في تشخيص الأمراض بشكلٍ سليم، ووصف العلاجات المناسبة.
وجاء تجديد الاعتماد بعد مراجعة شاملة أجرتها لجنة من خبراء الكلية الأمريكية لأطباء علم الأمراض، حيث تمّ فحص جميع الإجراءات المتبعة في المختبر وبنك الدم وفقاً لأكثر من 4000 معيار قياسي دقيق.
وشملت المراجعة تقييم مؤهلات وخبرات الكادر الطبي والفني، آليات رقابة الجودة على الأجهزة والمعدات، فعالية برامج السلامة المطبقة وكفاءة دقة نتائج الفحوصات المخبرية.
ويُعدّ تجديد اعتماد الكلية الأمريكية لأطباء علم الأمراض، للمرة الرابعة على التوالي، إنجازاً يُضاف إلى سجل إنجازات مستشفى الهيئة الملكية بينبع، ويُعزّز مكانته كمركزٍ رائدٍ لتقديم خدماتٍ مُتميّزةٍ في مجال التحاليل المخبرية، مُقدّماً للمرضى أفضل رعاية صحية مُمكنة.