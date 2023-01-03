"التعاون الإسلامي" تُدين اقتحام وزير إسرائيلي متطرف لباحات المسجد الأقصى

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ وذلك في إطار محاولات إسرائيل (قوة الاحتلال) تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.