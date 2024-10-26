"الأمن العام" يُصدر تعليمات لضمان السلامة أثناء هطول الأمطار

أصدر الأمن العام مجموعة من التعليمات؛ لضمان السلامة أثناء هطول الأمطار، مشددًا على أهمية متابعة حالة الطقس، وتحذيرات الجهات الرسمية حول الحالة المطرية.
ودعا الأمن العام إلى الابتعاد عن تجمُّعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة، وتجنُّب المجازفة بقَطْع مجاري السيول. كما أكد ضرورة إفساح المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار، وترك مسافة آمنة بين المركبات.
ووجَّه الأمن العام بعدم الاقتراب من مواقع الأشجار؛ لتفادي سقوطها بسبب العواصف والرياح القوية، مع الالتزام بالمسارات والطرق المخصصة، وتجنُّب الجلوس على حواف الأودية تفاديًا لخطر السيول الجارفة.