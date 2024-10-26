"الأمن العام" يُصدر تعليمات لضمان السلامة أثناء هطول الأمطار

ودعا الأمن العام إلى الابتعاد عن تجمُّعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة، وتجنُّب المجازفة بقَطْع مجاري السيول. كما أكد ضرورة إفساح المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار، وترك مسافة آمنة بين المركبات.