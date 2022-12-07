الزعاق: 21 ديسمبر الجاري موعد الانقلاب الشتوي وبداية البرد الفعلي

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، إن 21 ديسمبر الجاري موعد الانقلاب الشتوي وبداية البرد الفعلي.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: إن علاقة العرب بالإبل ونجوم السماء علاقة استدلالية، فهم يستدلون بسلوكيات الإبل وحركات النجوم على دخول الفصول والمواسم.
وتابع الزعاق، أن العرب يعرفون بداية موسم البرد مع شروق نجوم "سنام الناقة" بالجهة الشمالية الشرقية قُبيل الفجر، حيث تدل تلك المجموعة النجمية على نجم الجدي.
وأردف: أن ميزان درجات الحرارة يبدأ خلال هذه الأيام في الانخفاض التدريجي تباعاً، وهذا علامة على قرب بداية الشتاء، أما البرد الفعلي فلا يتحقق إلا إذا وصلت الشمس إلى أقصى ميلٍ لها ناحية الجنوب "المنقلب الشتوي" من 21 ديسمبر الجاري، حيث يبدأ هبوب الرياح الشمالية الباردة.