الزعاق: 21 ديسمبر الجاري موعد الانقلاب الشتوي وبداية البرد الفعلي

وأردف: أن ميزان درجات الحرارة يبدأ خلال هذه الأيام في الانخفاض التدريجي تباعاً، وهذا علامة على قرب بداية الشتاء، أما البرد الفعلي فلا يتحقق إلا إذا وصلت الشمس إلى أقصى ميلٍ لها ناحية الجنوب "المنقلب الشتوي" من 21 ديسمبر الجاري، حيث يبدأ هبوب الرياح الشمالية الباردة.