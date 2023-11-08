الهيئة الملكية للعلا تعلن ولادة 7 من "صغار" النمر العربي

وولدت "الهراميس"، وهو الاسم المطلق لصغار النمر العربي ومفرده هرماس، في مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بمحافظة الطائف، خلال الشهور الخمس الماضية، ليصل العدد الكلي فيه من النمور العربية إلى 27 نمرًا، ليتضاعف بذلك عدد هذه النمور منذ بدء مشروع الهيئة الملكية بشأن النمر العربي عام 2020.