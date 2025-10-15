الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات تُبرز انطلاق موسم المعارض والمؤتمرات في المملكة خلال الفترة من أكتوبر إلى مايو

ويتميّز القطاع بقدرات بشرية وطنية عالية التأهيل، حيث ساهمت برامج التدريب والتطوير في أن تمثّل الكوادر السعودية ما يقارب 20% من إجمالي حملة شهادة CEM العالمية، وهي من أعلى النسب المسجّلة على مستوى العالم. كما تشهد المملكة توسعًا غير مسبوق في البنية التحتية للقطاع، إذ من المتوقع أن يضاف أكثر من مليون متر مربع من مساحات المعارض والمؤتمرات بحلول عام 2030، ما يعزز مكانتها بصفتها مركزًا إقليميًا وعالميًا للفعاليات الكبرى.