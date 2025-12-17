وزير التعليم: "القيادات الواعدة" مسار استراتيجي لتأهيل الكفاءات وصناعة قادة الأثر

أكد وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان أن برنامج "القيادات الواعدة" يُعد أحد المسارات الأساسية لرفع جاهزية رأس المال البشري في المملكة، وتمكينه من المهارات والمعارف التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشددًا على أن البرنامج يمثل نموذجًا عمليًا لتأهيل القيادات الوطنية وفق منهجيات حديثة تُعزز الكفاءة والجاهزية القيادية.