أكثر من 6 آلاف مستفيد من خدمات سواعد الصحة التطوعية في الحج بالمدينة المنورة

وأضاف التجمع أنه تم تنفيذ الفرص في 5 مواقع تشهد تواجداً كبيراً من ضيوف الرحمن من خلال الخيمة الصحية لاستقبال ضيوف الرحمن في محافظة الحناكية ومدينة الحجاج بمحافظة خيبر، ومستشفى الحرم ومركز باب جبريل للرعاية العاجلة، بالإضافة إلى مركز الصافية للرعاية العاجلة.