أكثر من 6 آلاف مستفيد من خدمات سواعد الصحة التطوعية في الحج بالمدينة المنورة

أوضح تجمّع المدينة المنورة الصحي أن المستفيدين من الخدمات التطوعية المقدمة عبر مبادرة سواعد الصحة في الحج خلال موسم الحج الحالي بلغ 6،256 مستفيداً في عدد من المواقع.
وبيّن التجمع الصحي أن الفرص التطوعية اشتملت على خدمات مساندة وخدمات علاجية ووقائية من خلال 9 فرص شارك فيها 96 متطوعاً ومتطوعةً، عملوا خلال الموسم بعدد ساعات بلغ 4882 ساعة تطوعية.
وأضاف التجمع أنه تم تنفيذ الفرص في 5 مواقع تشهد تواجداً كبيراً من ضيوف الرحمن من خلال الخيمة الصحية لاستقبال ضيوف الرحمن في محافظة الحناكية ومدينة الحجاج بمحافظة خيبر، ومستشفى الحرم ومركز باب جبريل للرعاية العاجلة، بالإضافة إلى مركز الصافية للرعاية العاجلة.