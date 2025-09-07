جائزة الأميرة صيتة تكرّم 35 فائزًا بجوائزها الاجتماعية لعام 2025 وتعلن فتح الترشح لدورتها الـ13

برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، المهندس أحمد الراجحي، كرّمت الجائزة 35 فائزًا بجوائزها الاجتماعية لعام 2025م، وأعلنت فتح باب الترشح لدورتها الـ13 تحت عنوان: "الذكاء الاجتماعي في خدمة الإنسانية"، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم بالرياض، بحضور عدد من أصحاب السمو ونخبة من قادة المجتمع والمهتمين بالعمل الاجتماعي والإنساني، بفندق الفورسيزون.
واستُهل الحفل بعرض مرئي تناول الجوائز الاجتماعية الست: المواطنة المسؤولة، أم الجود، تنسيق، تحفيز، صيتاثون، امتنان، ودورها في تحفيز وتكريم الأفراد والمؤسسات المتميزة في العمل الاجتماعي وتعزيز ثقافة العطاء المستدام.
وألقى الأمير سعود بن فهد بن عبدالله، عضو مجلس أمناء الجائزة ونائب رئيس اللجنة التنفيذية، كلمة هنأ فيها الفائزين، مؤكدًا أن الجوائز تمثل رسالة وفاء وتقدير لكل من جعل خدمة المجتمع نهجًا ثابتًا، وتعكس ما توليه المملكة من عناية خاصة لدعم المبادرات الرائدة التي تعزز جودة الحياة.
كما ألقى الأمين العام للجائزة، الدكتور فهد بن حمد المغلوث، كلمة أشار فيها إلى أن الجوائز وُلدت لتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتكريم المبادرات التي ترتقي بالإنسان وتخدم الوطن، مستذكرًا توجيه الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بإنشاء الجائزة تخليدًا لذكرى الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز -رحمها الله-.
وأعلن الدكتور المغلوث فتح باب الترشح للجائزة الكبرى في دورتها الثالثة عشرة تحت عنوان "الذكاء الاجتماعي في خدمة الإنسانية".
جائزة امتنان (الدورة الأولى): الأميرة الدكتورة أضواء بنت فهد بن سعد (فرع رحمة)، محمد بن فهد الحارثي (فرع رفعة)، الشيخ محمد بن علي بن جابر أبو ساق (فرع وقار).
جائزة تحفيز (الدورة الثالثة): رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي عن مبادرة "إثراء قاصدينا عز لمنسوبينا".
جائزة تنسيق (الدورة الرابعة): الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة، وجمعية آفاق خضراء البيئية.
جائزة أم الجود (الدورة السادسة): البروفيسور محمد بن مسفر القرني (مجال التوعية بالأسرة والتربية)، والدكتور أسامة بن عبدالرؤوف الجامع (مجال التوعية بالصحة العامة والنفسية).
الثانوي: عبدالله الهلالي (المركز الأول – مبادرة "رحلة أمان رقمية")، جوان آل خمسان (الثاني – "حفظ الطعام")، لين العمري (الثالث – "الحديقة الحديثة بتقنية الأردوينو").
المتوسط: ديمة العايد (الأول – "صديق الذاكرة")، نورة اليامي (الثاني – "إشارة أمل")، روان الشمري (الثالث – "الكتب المستعملة").
الابتدائي: حلا الصبحي (الأول – "الكنوز اليدوية")، علي بهلكي (الثاني – "بصيرة")، أشواق اللحياني (الثالث – "الماء أصل الحياة").
برنامج صيتاثون (الدورة الثانية): فريق "الحسام" من الباحة (المركز الأول – "تطعيم شجرة الزيتون البري")، فريق "أفق" من جدة (الثاني – "ببقايا النعم نزرع وننتفع")، فريق "مدرستي وطن وعطاء" من ينبع (الثالث – "غرسة زرقاء").
واختُتم الحفل بتكريم الفائزين الذين مثّلوا نماذج مضيئة للعطاء المجتمعي، بما يعكس الدور المتنامي للجائزة في تحفيز المبادرات النوعية وتعزيز ثقافة العمل الاجتماعي المستدام.