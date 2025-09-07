جائزة الأميرة صيتة تكرّم 35 فائزًا بجوائزها الاجتماعية لعام 2025 وتعلن فتح الترشح لدورتها الـ13

وألقى الأمير سعود بن فهد بن عبدالله، عضو مجلس أمناء الجائزة ونائب رئيس اللجنة التنفيذية، كلمة هنأ فيها الفائزين، مؤكدًا أن الجوائز تمثل رسالة وفاء وتقدير لكل من جعل خدمة المجتمع نهجًا ثابتًا، وتعكس ما توليه المملكة من عناية خاصة لدعم المبادرات الرائدة التي تعزز جودة الحياة.