فريق طبي بمستشفى بالقنفذة يجري عملية قسطرة قلبية لإنقاذ حياة مريض أربعيني

نجح فريق طبي بمستشفى جنوب القنفذة في إجراء عملية قسطرة قلبية وإنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر ٤٣ سنة.
وفي التفاصيل: أحضر المريض إلى المستشفى يشتكي من ألم حادّ ومفاجئ بالصدر، وبعد معاينته والكشف عليه تم تشخيصه بجلطة قلبية حادّة، وانخفاض في الدورة الدموية، وتوقف قلب المريض مرتين متتابعتين، وبفضل الله والتدخل الطبي السريع تم عمل إنعاش قلبي رئوي ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.
هذا وتم عمل عملية القسطرة القلبية وسحب تخثر الدم بالشريان التاجي الأيمن، وتوسيعه وتركيب دعامة بنجاح، واستعاد المريض وعيه، وتم فصله عن جهاز التنفس الاصطناعي بعد تقديم جميع الخدمات الصحية الملائمة لحالته، وخرج المريض بعد أن تماثل للشفاء.
تجدر الإشارة إلى أن مستشفى جنوب القنفذة العام أجرى 62 عملية قسطرة قلبية خلال عام 2023م.