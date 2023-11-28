فريق طبي بمستشفى بالقنفذة يجري عملية قسطرة قلبية لإنقاذ حياة مريض أربعيني

وفي التفاصيل: أحضر المريض إلى المستشفى يشتكي من ألم حادّ ومفاجئ بالصدر، وبعد معاينته والكشف عليه تم تشخيصه بجلطة قلبية حادّة، وانخفاض في الدورة الدموية، وتوقف قلب المريض مرتين متتابعتين، وبفضل الله والتدخل الطبي السريع تم عمل إنعاش قلبي رئوي ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.