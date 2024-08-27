باللون الأحمر.. "الأرصاد" تحذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على ينبع

تشهد الآن محافظة ينبع هطول أمطار متوسطة على معظم أحياء المحافظة حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد من هطول الأمطار جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيراً باللون الأحمر حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في محافظة ينبع التابعة لمنطقة المدينة المنورة.
وأضاف المركز أنه من المتوقع أن تشهد محافظة ينبع رياحاً شديدة السرعة وانعداماً في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الواحدة يوم غد الأربعاء فيما طالبت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.