"القصبي": اتفاقية "التنافسية" والمنتدى الاقتصادي العالمي ستُنمي تجارة الخدمات

وكان المركز الوطني للتنافسية والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) قد وقّعا اليوم في مقر المنتدى بمدينة جنيف السويسرية، اتفاقية تعاون تهدف إلى تسهيل وتنمية تجارة الخدمات في المملكة، بما يعزز نمو القطاع التجاري، ويزيد التعاملات التجارية عبر الحدود بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.