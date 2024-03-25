باستخدام تسلسل الجينوم.. علماء بـ "التخصصي" يكتشفون نوعاً جديداً من البكتيريا باسم "رياض نسيس"

وقال الدكتور أحمد القحطاني، رئيس قسم أبحاث الأمراض المعدية والمناعة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث: "قد تؤدي الطرق التقليدية للتعرُّف على البكتيريا، إلى تحديد خاطئ بعكس تحليل التسلسل الجينومي الكامل الذي يقدّم نهجًا دقيقًا ومحددًا يضمن التعرُّف الصحيح عليها، إضافة إلى توفيره رؤى مفصّلة حول آليات مقاومتها، مما يثبت أهميتها في تحقيقات تفشي الأمراض وتحسين رعاية المرضى".