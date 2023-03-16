"مهرجان زراعي ودورات تدريبية".. مَطالب بسيطة لمُزارعي تيماء تُعزز جهودهم وتُبرز منتجاتهم

سعيًا لاستغلال ميزة محافظتهم المتمثلة في آبارها ومياهها العذبة وأرضها الخصبة ومناخها المعتدل نسبيًّا طوال العام؛ يأمل مزارعو تيماء في دعم جهودهم لتوفير "مهرجان زراعي، ودورات تدريبية"، تساعدهم في عرض منتجاتهم، وتطوير خبراتهم الزراعية.
وحقق عدد من مزارعي تيماء نجاحات كبيرة، في إنتاج المحاصيل الزراعية النادرة والمتنوعة، التي تحتاج إلى مهرجان زراعي لإبرازها وتسليط الضوء عليها.
ومن بين المجالات التي يحتاجها المزارعون في تيماء للتركيز عليها، دوراتٌ تدريبية في تنسيق الورد، للنهوض بهذا المنتج المحلي والمنافسة به.