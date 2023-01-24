هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تحصد اعتماد أفضل بيئة عمل لعام 2022

وقالت الرحيلي: "إن الهيئة وضعت رأس المال البشري على رأس أولوياتها، وهو ما أهَّل الهيئة لحصد هذه الجائزة بعد فضل الله _عز وجل_، ثم نسبة الرضا التي تحققت لدى منسوبيها من الكوادر الوطنية"، مؤكدةً أن "اكسبرو" تعمل بشكل منهجي لخلق ثقافات محفزة للموظفين وبيئة عمل مثالية؛ لمساعدتهم على الإنجاز، وتيسير الخدمات وبناء علاقة ترابط بين الموظف وبيئة عمله، لتحقق بيئة متميزة ونموذجًا يُحتذى به في مجال العمل الحكومي.