هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تحصد اعتماد أفضل بيئة عمل لعام 2022

منحت منظمة «Great Place to Work» اعتماد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "اكسبرو" ضمن أفضل بيئة عمل لعام 2022، وذلك وفقًا لاستطلاع آراء الموظفين عن تجربتهم في "اكسبرو".
وبهذه المناسبة، أشارت نائبة الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الرأس المال البشري والأكاديمية، الأستاذة ريم بنت عبد الرحمن الرحيلي، إلى اعتزاز "اكسبرو" بحصد اعتماد أفضل بيئة للعمل لعام 2022، الممنوحة لها من هيئة ثقافة بيئة العمل العالمية، مُبينةً أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عملت على خلق بيئة عمل جاذبة، ومُمكنه للمواهب الوطنية، حتى يكونوا جزءًا من كيان الهيئة.
وقالت الرحيلي: "إن الهيئة وضعت رأس المال البشري على رأس أولوياتها، وهو ما أهَّل الهيئة لحصد هذه الجائزة بعد فضل الله _عز وجل_، ثم نسبة الرضا التي تحققت لدى منسوبيها من الكوادر الوطنية"، مؤكدةً أن "اكسبرو" تعمل بشكل منهجي لخلق ثقافات محفزة للموظفين وبيئة عمل مثالية؛ لمساعدتهم على الإنجاز، وتيسير الخدمات وبناء علاقة ترابط بين الموظف وبيئة عمله، لتحقق بيئة متميزة ونموذجًا يُحتذى به في مجال العمل الحكومي.
وتُعَدُّ هيئة ثقافة بيئة العمل العالمية «Great Place to Work» التي تتخذ سان فرانسيسكو الأمريكية مقرًا لها واحدة من أكبر المنظمات تخصصًا في تقييم بيئات العمل الرائدة، التي تُكرس جهودها لبناء ثقافات محفزة للموظفين، ودعم سلوكيات القيادة، والاحتفاظ بالموظفين، وزيادة الابتكار والازدهار.