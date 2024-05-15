"سلمان بن سلطان" يرعى حفل تخرُّج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمُّع المدينة الصحي

‎إثر ذلك، شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًّا تعريفيًّا عن رحلة تخرُّج برامج الدراسات العليا ومراحل التدريب الأكاديمي والتخصصات الطبية، ثم ألقى الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن دبي الحربي كلمة، أوضح فيها أن رعاية سمو أمير المنطقة لحفل التخرج تأتي امتدادًا لما يوليه سموه من دعم واهتمام للقطاع الصحي في سبيل رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لسكان وزوار المدينة المنورة، معربًا عن تهانيه للخريجين والخريجات على ما حققوه من إنجازات، جعلت منهم مثالاً للجد والاجتهاد. ‏