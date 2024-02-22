أمير الرياض: ذكرى يوم التأسيس تجسّد تاريخ وعراقة الدولة السعودية ومعاني الوحدة الوطنية

ونوّه إلى ما تشهده الدولة السعودية منذ تأسيسها وحتى وقتنا الزاهر من مراحل نموّ وتطور في مختلف المجالات، حتى أضحت خلال هذا العهد الميمون تنافس مصافّ الدول الكبرى، وتشهد نهضة غير مسبوقة، مؤكّدًا أن تضحية الأجداد ومَن عاصرهم من أبناء هذه الأرض المباركة محلّ تفكر وتدبر وتستحقّ الشكر والثناء والحرص على الحفاظ عليها من خلال نقلها للنشء والسعي إلى رفعة هذه البلاد في شتى مجالات الحياة في ظل القيادة الرشيدة، أيّدها الله.