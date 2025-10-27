تعليم الطائف نرسخ القيم البيئية لدى الطلبة، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الغطاء النباتي بوصفه ثروة وطنية

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في فعاليات موسم التشجير الوطني 2025م، الذي تنظمه وزارة التعليم تزامنًا مع جهود القطاعات الوطنية لدعم مبادرة السعودية الخضراء، وبالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف تعزيز السلوك البيئي المسؤول وتنمية الغطاء النباتي في مختلف مناطق المملكة.
ويستهدف الموسم منسوبي ومنسوبات وزارة التعليم، والطلاب والطالبات، والمجتمع المحلي، من خلال حزمة من البرامج والأنشطة التوعوية التي تسعى إلى رفع الوعي البيئي بمخاطر الممارسات السلبية التي تضر بالغطاء النباتي إبراز جهود وزارة التعليم في دعم مبادرات التشجير الوطنية تحفيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة البيئية التطوعية.
وتعمل وزارة التعليم عبر هذا الموسم على بناء شراكات فاعلة مع القطاعين العام والخاص لدعم المبادرات البيئية، وتنفيذ برامج نوعية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة والبيئة.
وأكد مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن مشاركة تعليم الطائف في موسم التشجير الوطني تأتي امتدادًا لجهود الوزارة في ترسيخ القيم البيئية لدى الطلبة، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الغطاء النباتي بوصفه ثروة وطنية تسهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تُعد فرصة لغرس روح المواطنة البيئية والمسؤولية المجتمعية في نفوس الطلاب والطالبات، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو وطنٍ أكثر اخضرارًا واستدامة