تعليم الطائف نرسخ القيم البيئية لدى الطلبة، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الغطاء النباتي بوصفه ثروة وطنية

ويستهدف الموسم منسوبي ومنسوبات وزارة التعليم، والطلاب والطالبات، والمجتمع المحلي، من خلال حزمة من البرامج والأنشطة التوعوية التي تسعى إلى رفع الوعي البيئي بمخاطر الممارسات السلبية التي تضر بالغطاء النباتي إبراز جهود وزارة التعليم في دعم مبادرات التشجير الوطنية تحفيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة البيئية التطوعية.