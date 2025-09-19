42 قائدة يبدأن دراسة الشارة الخشبية في الرياض

شهد مقر جمعية الكشافة العربية السعودية بالرياض، انطلاق الدراستين الأوليتين للشارة الخشبية المخصصة للقائدات، بمشاركة 42 متدربة من مختلف القطاعات الكشفية، وتستمر الفعاليات حتى 28 سبتمبر الجاري.
وتأتي هذه البرامج ضمن سياسة تنمية القيادات العالمية، بحسب ما أكده الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، الذي أوضح أنها تُنَفَّذ وفق خطة منظمة لإدارة الموارد البشرية، وتهدف إلى رفع فاعلية القائدات، وتعزيز التزامهن ودافعيتِهِنَّ لتقديم برامج نوعية للمستفيدات.
من جانبها، شددت الأميرة سما بنت فيصل آل سعود، رئيسة لجنة فتيات الكشافة، على أن نجاح الحركة الكشفية يبدأ من تأهيل قيادات كفؤة قادرة على أداء مهامهن بفعالية، مؤكدة أهمية تبني رؤية متكاملة تدعم القائدة منذ انطلاقتها وحتى أدائها الميداني.
وفي السياق ذاته، أوضحت قائدة الدراستين، مناير سلوم الدباسي، أن البرنامج يتضمن محاور تعريفية بأهداف ومبادئ الحركة الكشفية، واستعراض تاريخها عالميًّا وعربيًّا ومحليًّا، إلى جانب شرح الهيكل التنظيمي للجمعية، والطريقة الكشفية من خلال الوعد والقانون والزي الكشفي وشاراته.
كما يشمل البرنامج ممارسة عدد من التقاليد الكشفية مثل التشكيلات والاصطفاف لتحية العلم، ويُختتم بإقامة مخيم كشفي تطبيقي، تتدرب فيه القائدات على مهارات الطهي الخلوي، إشعال النيران، تنفيذ العقد والربطات، وتحديد الاتجاهات، بما يعزز جاهزيتهن للعمل الميداني ويدعم مهاراتهن القيادية والعملية.