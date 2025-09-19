42 قائدة يبدأن دراسة الشارة الخشبية في الرياض

وتأتي هذه البرامج ضمن سياسة تنمية القيادات العالمية، بحسب ما أكده الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، الذي أوضح أنها تُنَفَّذ وفق خطة منظمة لإدارة الموارد البشرية، وتهدف إلى رفع فاعلية القائدات، وتعزيز التزامهن ودافعيتِهِنَّ لتقديم برامج نوعية للمستفيدات.