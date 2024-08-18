"فلكية جدة": غداً.. الظهور الأول للقمر العملاق في عام 2025

وأفاد أبو زاهرة، بأنه بشكلٍ عام يمكن القول إن القمر بدرٌ طوال الليل، ولكن علمياً تطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس والتي ستحدث عند الساعة 09:25 مساءً بتوقيت مكة المكرّمة (06:25 مساءً بتوقيت غرينتش) وسيكون قد أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر، بينما سيكون القمر العملاق الأزرق أكبر بنسبة 7 % وأكثر سطوعًا بنسبة 15 % مقارنة بمتوسط البدور الشهرية، ومع ذلك قد لا يلاحظ معظم الراصدين الفرق بينه وبين البدور الأخرى، حيث يمكن تشتيت إضاءته بسهولة بسبب الغيوم أو أضواء الشوارع، والأهم من ذلك أنه عندما يكون القمر عالياً في السماء لا توجد نقطة مرجعية تدل على اختلاف حجمه الظاهري.