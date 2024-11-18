"الصحة" تُكَرّم مجمع الملك فيصل الطبي لتميزه في تحسين خدمات الأطفال حديثي الولادة

منحت وزارة الصحة مجمع الملك فيصل الطبي عضو تجمع الطائف الصحي، شهادة شكر وتقدير؛ تقديرًا لنجاح المجمع في تنفيذ مشروع "خفض معدل حدوث النزيف البطيني الدماغي" الذي يُعتبر من أفضل المشاريع المقدمة على مستوى الوزارة لعام 2024.
ويهدف المشروع إلى خفض معدلات النزيف البطيني الدماغي من الدرجة 3 و4 بين الأطفال الخدج في وحدة العناية المركزة، وحقق نتائج ملفتة؛ إذ تم تخفيض معدل النزيف من 20.8% إلى 7.1%.
ويعكس هذا التحسن الكفاءة العالية، والتزام الفريق الطبي بالمعايير العالمية في الرعاية الطبية.
من جهته قال الدكتور طلال بن عبدالله المالكي الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي: إن تقدير وزارة الصحة يعكس الجهود المتميزة التي يبذلها فريقنا في مجمع الملك فيصل الطبي. وهذا التكريم هو دليل على الالتزام بتقديم أعلى معايير الرعاية والسعي المستمر لتحسين الخدمات الصحية للأطفال في الطائف.
ويأتي هذا التكريم في إطار جهود وزارة الصحة المستمرة لتحفيز المؤسسات الصحية على تبني المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز الخدمات الطبية وتحقيق مستويات رعاية صحية أفضل على مستوى المملكة.