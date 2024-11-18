"الصحة" تُكَرّم مجمع الملك فيصل الطبي لتميزه في تحسين خدمات الأطفال حديثي الولادة

من جهته قال الدكتور طلال بن عبدالله المالكي الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي: إن تقدير وزارة الصحة يعكس الجهود المتميزة التي يبذلها فريقنا في مجمع الملك فيصل الطبي. وهذا التكريم هو دليل على الالتزام بتقديم أعلى معايير الرعاية والسعي المستمر لتحسين الخدمات الصحية للأطفال في الطائف.