توفي في الميدان التربوي.. "تعليم مكة" ينعي المعلم بندر خوج

قدَّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة المعلم بندر عبدالعزيز خوج، معلم مادة التربية الرياضية بمدرسة تميم الداري، بعد وفاته يوم أمس؛ إثر تعرضه لجلطه قلبية وهو يستعد لتقديم الحصة الأولى لطلابه في المدرسة.