توفي في الميدان التربوي.. "تعليم مكة" ينعي المعلم بندر خوج

قدَّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة المعلم بندر عبدالعزيز خوج، معلم مادة التربية الرياضية بمدرسة تميم الداري، بعد وفاته يوم أمس؛ إثر تعرضه لجلطه قلبية وهو يستعد لتقديم الحصة الأولى لطلابه في المدرسة.
وشارك مدير عام التعليم في منطقة مكة المكرمة محمد بن أحمد المدخلي، وعدد من القيادات التعليمية في مكتب التعليم بالمعابدة وزملاء الفقيد في الصلاة وتقديم واجب العزاء عصر اليوم.
من جانبها، قدّمت الأسرة التعليمية التعازي لذوي الفقيد، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته.