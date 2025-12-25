بنك التنمية الاجتماعية يختتم أعمال النسخة الثانية من ملتقى "DeveGo25"

وسجّل الملتقى حضور (25) ألف مشارك وزائر على مدى ثلاثة أيام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات استفادوا من أكثر من (45) ورشة عمل متخصصة، وأكثر من (2500) جلسة استشارية قدمها ما يزيد على (70) مستشارًا وخبيرًا في مجالات التخطيط الريادي، ونماذج الأعمال، والاستثمار الجريء، والمنصات الرقمية، والأعمال الحرة، والتقنيات الصاعدة, إلى جانب مشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين في (20) جلسة حوارية تناولت أبرز الاتجاهات العالمية في ريادة الأعمال, من بينها مستقبل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي والتحول الرقمي والاستثمار الجريء.