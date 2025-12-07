"زين السعودية و KoçDigital" شراكة إستراتيجية لتسريع التحول الرقمي الصناعي

يجمع هذا التعاون بين البنية التحتية المتقدمة للاتصالات والحلول السحابية التي تمتلكها “زين السعودية”، ومعرفتها العميقة بمتطلبات السوق السعودي واحتياجات القطاع الصناعي، وبين تقنيات KoçDigital المتخصصة في إنترنت الأشياء الصناعي (IoT)، والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية، وتخطيط سلاسل الإمداد. يُتوقع أن يُحدث هذا التكامل نقلة نوعية في الإنتاجية الصناعية، ويدعم تبني نماذج المصانع الذكية في المملكة، ويعزز استدامة القطاع الصناعي وقدرته التنافسية إقليميًا وعالميًا.​​​​​​​​​​​​​​​​