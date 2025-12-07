"زين السعودية و KoçDigital" شراكة إستراتيجية لتسريع التحول الرقمي الصناعي

أعلنت “زين السعودية”، المزود الرائد لخدمات الاتصالات والحلول الرقمية، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة KoçDigital، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تقديم الحلول الرقمية للثورة الصناعية الرابعة. تهدف هذه الشراكة إلى تطوير حلول رقمية متطورة تُمكّن المنشآت الصناعية في المملكة من التحول إلى مصانع ذكية، ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تعزز هذه الشراكة دور “زين السعودية” كممكّن رقمي رئيسي للقطاعات الحيوية، من خلال توطين أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتوفير بيئة رقمية متكاملة. وستتيح الشراكة للمنشآت الصناعية الاستفادة من منصة KoçDigital 360° داخل المملكة، مما يوفر باقة واسعة من حالات الاستخدام المتقدمة لتحسين إدارة العمليات وسلاسل الامداد، وضمان الجودة، وتطوير مستوى خدمة العملاء.
يجمع هذا التعاون بين البنية التحتية المتقدمة للاتصالات والحلول السحابية التي تمتلكها “زين السعودية”، ومعرفتها العميقة بمتطلبات السوق السعودي واحتياجات القطاع الصناعي، وبين تقنيات KoçDigital المتخصصة في إنترنت الأشياء الصناعي (IoT)، والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية، وتخطيط سلاسل الإمداد. يُتوقع أن يُحدث هذا التكامل نقلة نوعية في الإنتاجية الصناعية، ويدعم تبني نماذج المصانع الذكية في المملكة، ويعزز استدامة القطاع الصناعي وقدرته التنافسية إقليميًا وعالميًا.