"الخريف": تأسيس أكاديمية لصناعة السيارات وعلى المدى الطويل ستكون المملكة مصدّرة للتقنيات

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن الاستثمارات ستخلق فرصاً وظيفية واعدة ومستوى عالياً من الطلب على التوظيف، لافتاً إلى أن المسارعة في النمو للقطاع الصناعي ستكون رهينة بمدى تبني استخدام التقنيات الحديثة.
وأضاف الخريف، في كلمته، ضمن فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أنه سيتم الإعلان عن تأسيس أكاديمية لصناعة المركبات والسيارات وجمعية لمصنعي السيارات، مشيراً إلى أن تقوية العنصر البشري والقدرات البشرية من أهم المحاور التي نعمل عليها اليوم، وعلى المدى الطويل ستكون المملكة مصدّرة للتقنيات.
وبدأت في وقت سابق اليوم بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والمعرض المصاحب، بحضور عددٍ من الوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، وعددٍ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مختلف القطاعات الإستراتيجية.