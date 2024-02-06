"الخريف": تأسيس أكاديمية لصناعة السيارات وعلى المدى الطويل ستكون المملكة مصدّرة للتقنيات

وأضاف الخريف، في كلمته، ضمن فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أنه سيتم الإعلان عن تأسيس أكاديمية لصناعة المركبات والسيارات وجمعية لمصنعي السيارات، مشيراً إلى أن تقوية العنصر البشري والقدرات البشرية من أهم المحاور التي نعمل عليها اليوم، وعلى المدى الطويل ستكون المملكة مصدّرة للتقنيات.