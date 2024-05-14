الوطنية للإسكان تعقد منتدى لسلاسل الإمداد العقاري خلال الشهر الجاري بمشاركة محلية ودولية

ويهدف المنتدى إلى جمع نخبة من الاستشاريين والمقاولين والمصنّعين؛ لاستكشاف فرص التعاون الواعدة والاطلاع على الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الطموحة ومجموعة من المشاريع المستقبلية، بالإضافة إلى إبراز أقوى الشراكات بين الوطنية للإسكان NHC وشركائها الإستراتيجيين، حيث سيحقق المنتدى فرصًا واعدة للاستثمار والتعاون، وإيجاد فرص لعقد اتفاقيات الاستثمار والشراكات الإستراتيجية، وإرساء معايير جديدة، وإيجاد حلول مبتكرة لتنمية القطاع العقاري، بالإضافة إلى الكشف عن أحدث الاتفاقيات بين الوطنية للإسكان ومجموعةٍ من الشركاء المحليين والعالميين لتأمين سلاسل الإمداد. ​