"غسل الكعبة المشرفة".. سنةٌ متبعة وشرف متوارث واحتفاء ديني متجدد هذه مراحله

مرحلة التحضير تبدأ بتحضير 20 لترًا من ماء زمزم مقسمة على جالونين مصنوعة من الفضة سعة 10 لتر لكل جالون على النحو التالي: 10 لتر ماء زمزم البارد، ووضعها بالجالون الخاص بها ويتم خلط هذا المحلول مع 540 مل من ماء الورد الهندي أو الطائفي أو النرجس والعنبر، و24 جرامًا من دهن العود الخاص بالأحجام الكبيرة، و24 جرامًا من دهن الورد الخاص بالأحجام الصغيرة، ويتم خلطها بشكل جيد قبل استخدامها في تطييب حوائط الكعبة المشرفة، و10 لترات ماء زمزم أخرى توضع في جالون آخر مصنوع من الفضة بدون أي إضافات ويتم سكبه بالكامل على داخل الكعبة لتسهيل عملية الغسيل، قبل إضافة الخلطة الخاصة بتطييب الكعبة.