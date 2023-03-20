ملايين الزوّار وآلاف الفعاليات.. "جودة الحياة": إنجازات "الترفيه" تواكب "رؤية 2030"

أكّد الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، أهمية قطاع الترفيه ضمن رؤية السعودية 2030، مشيداً بالنقلة النوعية التي حقّقها القطاع بدعم القيادة الرشيدة -أيّدها الله- وتحت إدارة الهيئة العامة للترفيه التي أسهمت خلال فترة وجيزة في تأسيس منظومة متكاملة وداعمة للترفيه في المملكة.
وقال "البكر"، إن المنجزات والأرقام الواعدة في قطاع الترفيه التي أعلنها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أمس، تحقّق هدف رؤية السعودية 2030 في تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان.
وأوضح: "فبأكثر من 120 مليون زائر، و11136 ترخيصاً لمختلف الأنشطة الترفيهية، والوصول إلى 76 ألف يوم للفعاليات الترفيهية، وغيرها من الإنجازات، أسهم القطاع في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين في المملكة، وجذب الزوّار والسيّاح من مختلف دول العالم، ليكون الترفيه في المملكة علامة فارقة منذ إطلاق القطاع ضمن رؤية السعودية 2030".
وأشاد "البكر"، بالجهود التي قادتها الهيئة العامة للترفيه، التي تضمّنت تأسيس البنية التشريعية، والأتمتة وإصدار التراخيص، ودعم وتمكين القطاع الخاص، وجذب أنشطة وفعاليات ترفيهية مميزة؛ حيث انعكس على الاقتصاد الوطني عبر تأسيس شركات محلية للعمل في القطاع، وتوليد الوظائف، وتعظيم الأثر الاقتصادي لصناعة الترفيه تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.