ملايين الزوّار وآلاف الفعاليات.. "جودة الحياة": إنجازات "الترفيه" تواكب "رؤية 2030"

وأوضح: "فبأكثر من 120 مليون زائر، و11136 ترخيصاً لمختلف الأنشطة الترفيهية، والوصول إلى 76 ألف يوم للفعاليات الترفيهية، وغيرها من الإنجازات، أسهم القطاع في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين في المملكة، وجذب الزوّار والسيّاح من مختلف دول العالم، ليكون الترفيه في المملكة علامة فارقة منذ إطلاق القطاع ضمن رؤية السعودية 2030".