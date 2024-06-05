وزراء "الطاقة والحج والشؤون البلدية" ونائب أمير مكة يتفقدون الخطط التشغيلية لإمدادات الطاقة لموسم حج 1445

شملت الزيارة مرافق الطاقة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتم الاطلاع على مشاريع تعزيز الخدمات الكهربائية لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، وزيارة عدد من المواقع التي نفذت فيها الشركة السعودية للكهرباء عدداً من المحطات والمشروعات الحديثة لتعزيز الخدمة الكهربائية وموثوقيتها لضيوف بيت الله الحرام، ويشمل ذلك مشروعات التحول الرقمي وأتمتة الشبكة الكهربائية، وتعزيز شبكات النقل والتوزيع، وتوفير محطات متنقلة مرتبطة مباشرة بالشبكة الكهربائية، وكذلك مشروعات شبكة الألياف الضوئية، التي تسهم في ضمان سرعة التجاوب مع المستفيدين، عن بعد، من خلال مركز التحكم الرئيس.