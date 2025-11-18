برعاية وزير البلديات والإسكان.. الصحة العامة "وقاية" تسلّم شهادة اعتماد وجهة خزام كوجهة معززة للصحة

بحضور ورعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وحضور الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن صالح البطي تم تسليم اعتماد وجهة خزام كأول وجهة عمرانية تحصل على اعتماد "وقاية" كوجهة معززة للصحة في معرض سيتي سكيب العالمي، بعد استيفائها للمعايير المعتمدة التي تشمل مكافحة التبغ، تعزيز الغذاء الصحي، تشجيع ممارسة النشاط البدني، دعم الصحة النفسية، تعزيز الصحة العامة والوقاية من الإصابات.