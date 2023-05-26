محليات

الخرج.. القبض على ثلاثة مواطنين لترويجهم الحشيشَ وأقراصًا مخدّرة

ضُبط بحوزتهم سلاح ناري.. وأحيلو إلى النيابة العامة
الخرج.. القبض على ثلاثة مواطنين لترويجهم الحشيشَ وأقراصًا مخدّرة
واس
واس

قبضت شرطة محافظة الخرج بمنطقة الرياض على "3" مواطنين؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزتهم سلاح ناري، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرّيّة تامّة.

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