"الوسطية والاعتدال صمام الأمان".. انطلاق مؤتمر وزراء خارجية التعاون الإسلامي في نواكشوط

انطلقت قبل قليل، الدورة التاسعة والأربعين، لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي والتي تستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط، وذلك تحت شعار "الوسطية والاعتدال صمام الأمن والاستقرار".
وستبحث الدورة التي تستمر يومين جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية والإنسانية والإعلامية وغيرها، وتتصدر القضية الفلسطينية والمستجدات في القدس الشريف أجندة الدورة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، كما تشهد الدورة بحث التطورات في الشأن الأفغاني، والوضع في جامو وكشمير، وفي مالي ومنطقة الساحل، ووضع الأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة.
وتستعرض الدورة الجهود المستمرة في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، وستبحث كذلك ظاهرة الإسلاموفوبيا، تزامنًا مع الذكرى الأولى لإعلان الأمم المتحدة 15 مارس يومًا دوليًا لمناهضة الاسلاموفوبيا، حيث تنظم جلسة خاصة بذلك على هامش الدورة، كما ستعقد جلسة شحذ الأفكار حول مواجهة التطرف العنيف.
كما ستشهد الدورة انعقاد اجتماعات فرق الاتصال الخاصة بفلسطين وجامو وكشمير، بالإضافة إلى اجتماع مفتوح العضوية للجنة الوزارية المخصصة المعنية بالمساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغيا.