مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي 15 عاماً من المعاناة والآلآم لشاب مع ضغط شرياني متقدم بالوجه

وقال الدكتور ناظر أن العملية تكللت بالنجاح ولله الحمد، إذ نقل المريض بعدها إلى جناح التنويم ليلقى رعاية طبية فائقة على مدار 3 أيام، خرج بعدها إلى منزله وهو بصحة جيدة ، وقد انتهت لديه تماماً نوبات الألم الحادة التي كان يتعرض لها قبل العلاج ، كما زالت لديه كافة الحركات اللإرادية، وتوقف عن تناول الأدوية الموصوفه له سابقاً ، وأصبح يمارس حياته بصورة طبيعية .