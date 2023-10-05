مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي 15 عاماً من المعاناة والآلآم لشاب مع ضغط شرياني متقدم بالوجه

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، عبر فريق طبي متخصص في جراحات المخ والأعصاب، بإنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 34 عاماً، يشكو منذ 15 عاماً من ألم مزمن وحركات لا إرادية في الوجه والفك، أدت إلى صعوبات في تناول الطعام والبلع ونقص شديد بالوزن، وقد حاول المريض العلاج مسبقاً في أكثر من مستشفى للتحكم في تلك الحركات وتقليل الألم عبر الأدوية والمسكنات ، ولكن دون جدوى.
ذكر ذلك الدكتور عبدالرحمن ناظر استشاري جراحات المخ والأعصاب و الألم المزمن وجراحة الباركنسون رئيس الفريق الطبي المعالج الحاصل على الزمالة الكندية، والذي أضاف بأنه تم إخضاع المريض لحزمة من الفحوصات الطبية بالرنين المغناطيسي (M.R.I) والتصوير المقطعي (C.T Scan)، وقد كشفت النتائج بدقة عن إصابة بأمراض تعرف باسم (Trigeminal Neuralgia - Glosssopharyngeal Neuralgia - Oromandibular) وهي عبارة عن ضغط شرياني دماغي شديد من الدرجة المتقدمة، على كلاً من العصب التاسع والسابع والخامس والعصب الثلاثي، وأن هذا الضغوطات على الأعصاب هي المسؤولة عن الأعراض الحادة التي يشعر بها المريض.
مشيراً إلى أن الفريق الطبي المعالج اتخذ القرار بالتدخل الجراحي، وذلك لوقف معاناة المريض ، حيث استغرقت الجراحة 3 ساعات تحت التخدير الكامل وتم فيها عمل فتحة صغيرة بالجمجمة بطول 2 سم، ومن خلال استخدام تقنيات الميكروسكوب الجراحي تم فك وتحرير الضغط على الأعصاب.
وقال الدكتور ناظر أن العملية تكللت بالنجاح ولله الحمد، إذ نقل المريض بعدها إلى جناح التنويم ليلقى رعاية طبية فائقة على مدار 3 أيام، خرج بعدها إلى منزله وهو بصحة جيدة ، وقد انتهت لديه تماماً نوبات الألم الحادة التي كان يتعرض لها قبل العلاج ، كما زالت لديه كافة الحركات اللإرادية، وتوقف عن تناول الأدوية الموصوفه له سابقاً ، وأصبح يمارس حياته بصورة طبيعية .