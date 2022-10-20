آخر رسائل "الجعيثن" قبل الرحيل ومسيرته.. حب وأسهُم و"الخير في أمة محمد"

أما آخر ما كتبه "الجعيثن" في صحيفة الرياض قبل أن يترجل؛ فكان في مطلع الشهر الجاري، وخلاله تصدى بالنقد والتحليل لقضية خطيرة للغاية، وهي سيادة "المحتوى الرقمي" في كل شيء؛ لدرجة أنه أصبح أحد وسائل تناقل الإسفاف على أوسع نطاق؛ لافتًا إلى أن جيوشًا من المتابعين -وأكثرهم شباب- باتت تبحث عمن يرسم ابتسامة شاحبة من مقطع هزيل أو خارج عن الأخلاق؛ مما جعل كثيرين يتنافسون على تقديم الأسوأ أخلاقًا وقصدًا دون أي التزام ديني أو أخلاقي، موضحًا أن هذه التحديات تضع أمام صناع المحتوى العربي الجيد المزيد من المسؤولية، ومختتمًا بقوله: "ولسوف ينتصرون بإذن الله إذا صمدوا، فالخير في أمة محمد إلى يوم القيامة".