عبر المنظار الجراحي.. استخراج 3 بطاريات ريموت تلفزيون من بطن مريض نفسيّ بمكة

وبحسب المعلومات الطبية؛ فإن المريض حضر إلى قسم الطوارئ والحوادث وهو يشتكي من ألم بالمعدة مع غثيان وقيء، وبعد عمل الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية؛ اتضح وجود 3 بطاريات داخل بطن المريض.. وعلى الفور تم عمل عملية المنظار الذي استغرق 35 دقيقة، وتم استخراج البطاريات من الأمعاء الدقيقة والقولون للمريض.