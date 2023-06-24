رئيس المنتدى الموريتاني المغربي للصداقة: ما شاهدناه من خدمات تُقدَّم للحجاج مُبهر ويدعو إلى الفخر

رئيس المنتدى الموريتاني المغربي للصداقة: ما شاهدناه من خدمات تُقدَّم للحجاج مُبهر ويدعو إلى الفخر
عبّر رئيس المنتدى الموريتاني المغربي للصداقة أستاذ الدراسات العليا بجامعة نواكشوط الدكتور أحمد النحوي، عن سعادته باستضافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحج هذا العام 1444هـ، والذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشيدًا بما شاهده من تطور كبير في كل المجالات التي تخدم ضيوف الرحمن.
وأكد "النحوي" أن ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - من خدمات جليلة لضيوف الرحمن أمر مبهر ويبعث على الفخر، وفي كل عام تتطور خدمات الحج بشكل مذهل ولافت، حيث أصبح الحاج يمكن أن يستلم تأشيرته في دقائق معدودة مع معرفة مكان نزله وإقامته في مكة والمشاعر.
وأشاد رئيس المنتدى الموريتاني المغربي للصداقة برؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد، مؤكدًا أنها تمثل فخرًا لكل عربي ومسلم، وما لها من دور كبير في تطور وتقدم الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن.. مقدمًا الشكر لحكومة المملكة ولمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، ولجميع العاملين في البرنامج على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، سائلاً الله العلي القدير أن يجازيهم أحسن الجزاء على ما قدموا ويقدمون من خدمات لضيوف الرحمن القادمين من كل حدب وصوب لأداء الحج في أقدس بقاع الأرض.