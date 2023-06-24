رئيس المنتدى الموريتاني المغربي للصداقة: ما شاهدناه من خدمات تُقدَّم للحجاج مُبهر ويدعو إلى الفخر

وأشاد رئيس المنتدى الموريتاني المغربي للصداقة برؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد، مؤكدًا أنها تمثل فخرًا لكل عربي ومسلم، وما لها من دور كبير في تطور وتقدم الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن.. مقدمًا الشكر لحكومة المملكة ولمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، ولجميع العاملين في البرنامج على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، سائلاً الله العلي القدير أن يجازيهم أحسن الجزاء على ما قدموا ويقدمون من خدمات لضيوف الرحمن القادمين من كل حدب وصوب لأداء الحج في أقدس بقاع الأرض.