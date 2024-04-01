"ساسكو" و"الجفالي" توقعان مذكرة تفاهم لتوريد 100 شاحنة مرسيدس

وقّعت شركة أسطول النقل إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" مذكرة تفاهم لتوريد 100 شاحنة مرسيدس بنز "أكتروس" خلال الربع الثاني من عام 2024 بقيمة تقدر بـ 45 مليون ريال، مع شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه.
وتأتي هذه المذكرة لتعزيز التوسع في الأسطول المخصص للنقل، مما سيسهم في تعزيز قدرات الشركة في تلبية احتياجات النقل في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى الأمان والجودة في الخدمات المقدمة.
وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة "ساسكو" نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة أسطول النقل رياض بن صالح المالك، والرئيس التنفيذي لشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه علي بن عبدالله بن دليم.
يُذكر أن شركة "ساسكو" تمتلك 370 شاحنة من خلال الشركات التابعة لها شركة أسطول النقل وشركة نفط، وتستهدف "ساسكو" الوصول لعدد 500 شاحنة بنهاية عام 2024.