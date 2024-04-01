"ساسكو" و"الجفالي" توقعان مذكرة تفاهم لتوريد 100 شاحنة مرسيدس

وتأتي هذه المذكرة لتعزيز التوسع في الأسطول المخصص للنقل، مما سيسهم في تعزيز قدرات الشركة في تلبية احتياجات النقل في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى الأمان والجودة في الخدمات المقدمة.