"الحرب على المخدرات".. جهود كبيرة لرجال الأمن وضربات استباقية بدعم شعبي تحقيقًا للرؤية

وقال إن هذه الحرب لن تنتهي، وستستمر، وسوف يكون الكل لها بالمرصاد.. فلأجل وطن قوي ومجتمع سليم؛ علينا جميعًا أن نكون جنودًا أوفياء في الحرب على المخدرات؛ مؤكدًا أن المملكة تواجه سيلًا جارفًا من عمليات التهريب، يقابله عزم الدولة على وقف هذا السيل.