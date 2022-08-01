مجلس الصحة الخليجي: لا يوجد وقت معين للانتفاع أكثر بشرب الماء

وأوضح المجلس، أن ما يتم تداوله في هذا الشأن "شائعة"، مؤكدًا أنه لا يوجد أي إثبات علمي يشير إلى أن هناك أوقاتًا محددة يكون الشرب فيها أكثر فائدة من غيرها.