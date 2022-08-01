مجلس الصحة الخليجي: لا يوجد وقت معين للانتفاع أكثر بشرب الماء

كشف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، حقيقة ما يتم تداوله بشأن فوائد شرب الماء الدافئ بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة، على خلاف الماء البارد.
وأوضح المجلس، أن ما يتم تداوله في هذا الشأن "شائعة"، مؤكدًا أنه لا يوجد أي إثبات علمي يشير إلى أن هناك أوقاتًا محددة يكون الشرب فيها أكثر فائدة من غيرها.
وأضاف أنه لا يوجد فرق بين الماء البارد والدافئ من حيث الفائدة، خاصة أن فوائد الماء لا تتغير بتغير درجة حرارته.
ونصح المجلس بالاهتمام بالحصول على الكميات الأساسية من الماء؛ من أجل تجنب جفاف الجسم وسلامة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء.