الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة يلتقي رؤساء أندية الهواة في تبوك

وأشار البكر إلى أن اللقاء مع رؤساء أندية "هاوي" يهدف إلى تحفيز أندية الهوايات وتعزيز الوعي المجتمعي لممارسة هواياتهم المختلفة ضمن إستراتيجية برنامج جودة الحياة لقطاع الهوايات وفق رؤية المملكة 2030, مبيناً أن عدد الأندية المستهدف الوصول إليها في 2030 أكثر من 6 آلاف نادٍ للهواة على مستوى المملكة ، لافتاً النظر إلى أن منطقة تبوك تعد من المناطق الغنية بالطاقات الشابة والهوايات المتعددة، فضلاً عن وجود البيئة والإمكانات المعززة لممارسة مختلف الهوايات، وتحتضن أكثر من 25 نادياً أقامت أكثر من 45 فعالية، في حين بلغ عدد الأعضاء أكثر من 1300 عضو، داعياً شباب المنطقة من الجنسين للاهتمام بأندية الهوايات وتأسيسها والانخراط بها عبر الدخول إلى تطبيق "هاوي" والاستفادة من الخدمات التي يقدمها.