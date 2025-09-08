أمير الباحة يرعى حفل ختام فعاليات هاكاثون الابتكار في الخدمات الحكومية ويكرم الفرق الفائزة

رعى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، حفل ختام فعاليات هاكاثون الابتكار في الخدمات الحكومية الافتراضي، الذي نظمته الإمارة ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والفرق الابتكارية، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وتحفيز الطاقات الشابة لتقديم حلول تقنية عملية تسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية.