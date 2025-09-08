أمير الباحة يرعى حفل ختام فعاليات هاكاثون الابتكار في الخدمات الحكومية ويكرم الفرق الفائزة

رعى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، حفل ختام فعاليات هاكاثون الابتكار في الخدمات الحكومية الافتراضي، الذي نظمته الإمارة ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والفرق الابتكارية، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وتحفيز الطاقات الشابة لتقديم حلول تقنية عملية تسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية.
وأكد أمير المنطقة خلال التكريم أن هذه المبادرات تعكس حرص الإمارة على دعم الإبداع الرقمي وتمكين الشباب من الإسهام الفاعل في مسيرة التحول الرقمي، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقام بتكريم الفرق الفائزة في الهاكاثون، إلى جانب القائمين على التنظيم والجهات الراعية والشركاء، كما التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
وشهدت الفعالية مشاركة 92 متسابقًا توزعوا على 18 فريقًا ابتكاريًا، قدّموا مشاريع تقنية متنوعة جرى تقييمها وفق معايير الابتكار، وقابلية التطبيق، والأثر المتوقع في تطوير الخدمات الحكومية.