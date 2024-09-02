"السعودية للكهرباء": الحالة الجوية أثرت في عدد محدود من المشتركين بجازان ولدينا مصادر بديلة

تفاعلت الشركة السعودية للكهرباء مع خبر «سبق»، بعنوان "أمطار جازان تُسقط عدداً من أبراج الضغط العالي وتقطع الكهرباء عن مشتركين"؛ لافتة إلى أنها تثمّن للصحيفة الدور الكبير في خدمة الإعلام الوطني الهادف.
وأوضحت الشركة، أنه نتيجة للعاصفة الرعديّة المُمطرة التي مرّت بها منطقة جازان، حدث سقوطٌ لعدد 5 أبراج، دون تأثيرٍ أو انقطاعٍ للخدمة الكهربائية لوجود مصادر بديلة تعمل بشكلٍ آلي، في حين أن الحالة الجوية أثرت في عددٍ محدودٍ من المشتركين في بعض المناطق الأخرى، ومنها القرى المُشار إليها في الخبر.
وأضافت، أنه تمّت إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين بمباشرة الفرق الفنية فوراً رغم بعض الصعوبات للوصول إلى المواقع بعد توقف جريان السيول.
وقدّمت الشركة اعتذارها لمشتركيها ممَّن تأثروا بالانقطاعات؛ مؤكدةً التزامها التام بتحسين خدماتها، والتواصل المستمر مع المشتركين لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة.
جديرٌ بالذكر أن الشركة مستمرة في تنفيذ برامج الصيانة والفحص الدقيق للشبكة ومعالجة أيّ ملاحظات بشكل مباشر.
كما أن الشركة مستمرة في الاستثمار في بناء الشبكات الذكية بتركيب معدات ذكية لرفع موثوقية الخدمة في المنطقة.
إضافة إلى ذلك، تستثمر الشركة في بناء المنظومة الكهربائية وتحديثها بشكلٍ مستمرٍ لدعم الشبكة الكهربائية في جميع مناطق المملكة لمقابلة نمو الأحمال المصاحب للتطوّر الكبير الذي تشهده المملكة.
وعبّرت الشركة عن حرصها التام على تقديم أفضل الخدمات، وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة؛ داعية مشتركيها إلى الاستفادة من خدماتها عبر تطبيق الكهرباء ALKAHRABA.