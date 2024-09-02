"السعودية للكهرباء": الحالة الجوية أثرت في عدد محدود من المشتركين بجازان ولدينا مصادر بديلة

وأوضحت الشركة، أنه نتيجة للعاصفة الرعديّة المُمطرة التي مرّت بها منطقة جازان، حدث سقوطٌ لعدد 5 أبراج، دون تأثيرٍ أو انقطاعٍ للخدمة الكهربائية لوجود مصادر بديلة تعمل بشكلٍ آلي، في حين أن الحالة الجوية أثرت في عددٍ محدودٍ من المشتركين في بعض المناطق الأخرى، ومنها القرى المُشار إليها في الخبر.