أمانة العاصمة المقدسة تنفّذ فرضية لانهيار صخري بسبب الأمطار لرفع الجاهزية

وبيّنت الأمانة أن هذه التجارب الافتراضية تُجرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، استنادًا إلى نتائج الدراسات العلمية، بما في ذلك الاستفادة من مشاريع تطوير شبكات تصريف السيول في العاصمة المقدسة.