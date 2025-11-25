أمانة العاصمة المقدسة تنفّذ فرضية لانهيار صخري بسبب الأمطار لرفع الجاهزية

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة فرضية لانهيار صخري نتيجة هطول الأمطار، بالشراكة مع فرع وزارة النقل بمكة المكرمة، وبالتعاون مع الدفاع المدني، ومرور العاصمة، والهلال الأحمر السعودي، في إطار رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية في حالات الطوارئ.
وأوضحت الأمانة أن الفرضية تأتي ضمن خطة لرفع كفاءة التنسيق وتبادل المعلومات، وتعزيز الاستجابة السريعة للحوادث، لا سيما ما يرتبط بالمخاطر الجيولوجية والانزلاقات الأرضية خلال موسم الأمطار.
وشملت الفرضية تنفيذ مسح ميداني شامل لرصد المواقع الأكثر عرضة للخطر، وتحليل التحديات الجيولوجية والانحدارات، إضافة إلى تحديد مواقع تجمع مياه الأمطار والسيول المنقولة.
وبيّنت الأمانة أن هذه التجارب الافتراضية تُجرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، استنادًا إلى نتائج الدراسات العلمية، بما في ذلك الاستفادة من مشاريع تطوير شبكات تصريف السيول في العاصمة المقدسة.
وأكدت الأمانة أن تنفيذ مثل هذه الفرضيات يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة العامة، وتهيئة بيئة حضرية آمنة لسكان وزوار مكة المكرمة، خاصة في ظل التحديات الموسمية المتعلقة بالأمطار والسيول.