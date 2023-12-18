بعد توقف دامَ 12 عامًا.. السعودية تستأنف استيراد الأغنام الأسترالية

وتوقفت السعودية عن استيراد الأغنام من أستراليا منذ عام 2012، على الرغم من أن السوق السعودي كان يُعتبر ثالث أكبر سوق في الشرق الأوسط للأغنام الحية الأسترالية، وقد تم استيراد أكثر من 576.000 رأس بقيمة تُقَدر بـ55 مليون دولار.