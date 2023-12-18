بعد توقف دامَ 12 عامًا.. السعودية تستأنف استيراد الأغنام الأسترالية

تستأنف السعودية خلال الأسبوع الجاري، استيراد الأغنام الحية من أستراليا بعد توقف دامَ 12 عامًا، وستتمثل الدفعة الأولى من الأغنام في 5 آلاف رأس.
وقد بدأ اليوم الاثنين تحميل أكثر من 55.000 رأس من الأغنام على متن سفينة متجهة إلى دول الشرق الأوسط، بما في ذلك 5 آلاف رأس مخصصة للسعودية، ومن المتوقع أن تُبحر السفينة نهاية الأسبوع الجاري من غرب أستراليا.
وقال متحدث باسم وزير الزراعة الاتحادي، موراي وات: إن شركة إيمانويل إكسبورتس حصلت على الموافقة لتصدير الأغنام الحية في سبتمبر من هذا العام؛ مما يسمح لها بشحن المواشي إلى السعودية.
وتوقفت السعودية عن استيراد الأغنام من أستراليا منذ عام 2012، على الرغم من أن السوق السعودي كان يُعتبر ثالث أكبر سوق في الشرق الأوسط للأغنام الحية الأسترالية، وقد تم استيراد أكثر من 576.000 رأس بقيمة تُقَدر بـ55 مليون دولار.