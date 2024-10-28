مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا ينال شهادة التميز في علاج مرضى قصور عضلة القلب من جمعية القلب الأمريكية كأول مستشفى خاص بالمنطقة

في نجاح جديد لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، حصل مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، على شهادة التميز في معالجة مرضى قصور عضلة القلب، التي تمنحها جمعية القلب الأمريكية American Heart Association، كأول مستشفى خاص يُتَوج بهذه الشهادة القيمة، والتي جاءت بعد استيفاء معايير الجمعية في تشخص وعلاج مرضى قصور القلب؛ وذلك بعد وقت قصير من حصوله على شهادة التميز في معالجة الجلطات الدماغية من الجمعية.
ويرتكز هذا الاعتماد على معايير عالية الدقة في علاج مرضى قصور عضلة القلب، وإنقاذهم من خطر السكتة القلبية داخل المستشفى وخارجه، وتحسين النتائج من خلال القياس، كما يعمل على تحسين الجودة، إضافة إلى تطوير الكوادر الطبية الشابة، وزيادة خبرتها، وبث الممارسة القائمة على الأدلة في علم الإنعاش للممارسين الصحيين خلال عمليات الإنقاذ.
وأعرب الأستاذ الدكتور وليد الحبيب المدير الطبي للمجمع، عن اعتزازه بهذا الاعتماد المهم، خاصة وأنه صادر عن جهة تقييم مهنية وذات مصداقية عالية، وتحظى بالمكانة الرفيعة والتقدير في الأوساط الطبية العالمية، وتقود التغيير والابتكار للتأثير بشكل إيجابي على نظام الرعاية الصحية، وتحسين تجربة مراجعي أمراض القلب، وتعمل لتحقيق النتائج المثلى وبيئات العمل الصحية؛ مؤكدًا أن الإنجاز أيضًا هو تتويج للجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المستشفى لتقديم خدمات الرعاية الصحية بدرجة أمان عالية وجودة مطابقة لأعلى المعايير، لمراجعي أمراض عضلة القلب؛ وذلك بدعم ومساندة من قيادة المجموعة.
واستطرد: إن هذا التقدير القيم سيكون حافزًا للمجمع، وكافة مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، للاستمرار في طريق تطوير وتجويد الأداء، والارتقاء بالجودة الصحية، وسلامة المرضى؛ من أجل إرضاء المراجعين، وكذلك الحصول على المزيد من الجوائز العالمية التي تؤكد التميز.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لديها سجل حافل بالإنجازات؛ حيث حصلت على ما يقارب 100 شهادة اعتماد، وإعادة اعتماد محلي ودولي، والتي من أبرزها: اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI والجمعية الأمريكية لعلوم الأمراض CAP، واللجنة المشتركة الدولية JCI ، وكذلك شهادة أسس الممارسات الجيدة لمنشآت الدم من الهيئة السعودية للغداء والدواء SFDA، واعتماد الجمعية الأوروبية للطب النووي والتصوير الجزيئي EANM، وأيضًا اعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية "7Stage HIMSS"، والمؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميُّز ""SRC، إلى جانب اعتماد الكلية الأمريكية للأشعة "ACR"، وجائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، إضافة إلى أنها حصلت على اعتراف دولي من ISO.