مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا ينال شهادة التميز في علاج مرضى قصور عضلة القلب من جمعية القلب الأمريكية كأول مستشفى خاص بالمنطقة

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لديها سجل حافل بالإنجازات؛ حيث حصلت على ما يقارب 100 شهادة اعتماد، وإعادة اعتماد محلي ودولي، والتي من أبرزها: اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI والجمعية الأمريكية لعلوم الأمراض CAP، واللجنة المشتركة الدولية JCI ، وكذلك شهادة أسس الممارسات الجيدة لمنشآت الدم من الهيئة السعودية للغداء والدواء SFDA، واعتماد الجمعية الأوروبية للطب النووي والتصوير الجزيئي EANM، وأيضًا اعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية "7Stage HIMSS"، والمؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميُّز ""SRC، إلى جانب اعتماد الكلية الأمريكية للأشعة "ACR"، وجائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، إضافة إلى أنها حصلت على اعتراف دولي من ISO.