912 ألف جولة رقابية ترصد 252 ألف مخالفة لأنظمة العمل منذ مطلع 2025

وشهدت الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين، وهو ما يعكس فعالية آليات الرقابة الميدانية وتكاملها مع سياسات الوزارة الرامية إلى تعزيز استقرار سوق العمل وترسيخ ممارسات الحوكمة فيه، ومكنت هذه التحسينات العديد من المنشآت من بلوغ أهداف التوطين المحددة لها، الأمر الذي انعكس إيجابًا على كفاءة السوق وقدرته على استقطاب الكفاءات الوطنية.